В ликвидации огня участвуют 306 человек и 14 единиц техники

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за минувшие сутки увеличилась с 265 га до 1,5 тыс. га. Ведется тушение 10 возгораний, сообщили в Минэкологии республики.

"На начало суток 22 июля действует 10 лесных пожаров на площади 1 462,5 га на территориях Верхоянского, Верхневилюйского, Ленского, Олекминского, Вилюйского, Сунтарского районов. На тушение пожаров привлечены 306 человек и 14 единиц техники", - сообщили в министерстве.

За прошедшие сутки потушен один лесной пожар на 0,5 га на территории Мирнинского района.

Всего с начала пожароопасного сезона в Республике Саха (Якутия) ликвидировано 178 лесных пожаров на общей площади 56 677,55 га. Установлены 65 виновников возникновения природных пожаров, составлено 143 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. С 20 июля режим ЧС в лесах введен на территории Сунтарского района Якутии.

Запрет на сплав

В нацпарке "Ленские столбы" в Хангаласском районе из-за пожарной опасности запретили сплавы по реке Буотама. "Объявляем о введении четвертого (высокого) класса пожарной опасности на 22 июля 2025 года, сплав по реке Буотама полностью приостановлен для всех туристов и туроператоров. Возобновление возможно только после снижения класса пожарной опасности до третьего или ниже", - сообщил директор национального парка "Ленские столбы" Аркадий Семенов. Он рекомендовал туристам воздержаться от посещения территории парка.