Магнитуда сейсмособытия составила 6,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Жители краевой столицы Камчатки почувствовали подземные толчки силой до трех баллов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 6,5, эпицентр - в 165 км от Петропавловска-Камчатского. Инструментальная интенсивность - до трех баллов", - рассказали в учреждении.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается.