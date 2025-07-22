Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Военные отразили атаку БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке Ростовской области и Азовском районе. Во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что на место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий.