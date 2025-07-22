В регионе вводили временные ограничения мобильного интернета

САМАРА, 22 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Самарской области при попытке атаковать одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет", - написал он.

Федорищев отметил, что в целях безопасности вводились временные ограничения мобильного интернета.