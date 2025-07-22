Их заключили под стражу на два месяца

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Двоих подростков в Забайкальском крае заключили под стражу за поджог леса возле поселка Атамановка Читинского района. Ущерб от их действий составил 322 млн рублей, сообщили в пресс-службе районного суда.

"Следствие полагает, что в результате умышленных действий несовершеннолетних лесному фонду причинен материальный ущерб на общую сумму более 322 млн рублей. <...> Читинским районным судом Забайкальского края ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из обвиняемых - воспитанник детского дома, откуда неоднократно совершал побеги. Оба подростка имеют неоконченное основное общее образование, не учатся, не работают. Один из них вину в совершении преступления не признал в полном объеме.

Отмечается, что несовершеннолетние обвиняются в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Пожар возле Атамановки действовал с 20 июня и угрожал населенному пункту. Возгорание было локализовано 27 июня на площади 7 тыс. га. В борьбе с огнем здесь были задействованы авиация, а также более 300 человек и свыше 30 единиц техники.