Животному было четыре года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Охотоведы на Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС, сообщили ТАСС в краевом Минлесохоты.

"Это был четырехлетний медведь, он отстрелен", - рассказали в профильном министерстве.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Камчатской краевой больницы. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.