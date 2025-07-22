Среди погибших 25 детей, а также пилот и учительница, сообщил представитель Минздрава страны Сайедур Рахман

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.

"Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница", - сказал он.

Для идентификации некоторых погибших требуется проведение ДНК-теста. В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлены более 170 человек. "Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов остается крайне тяжелым", - отметил Рахман.