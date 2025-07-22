Новосибирец получил незаконный доступ к 70 веб-камерам

В отношении гражданина 2004 года рождения возбудили четыре уголовных дела

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранители рассекретили молодого жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

"Новосибирец 2004 года рождения, используя вредоносное программное обеспечение для получения неправомерного доступа к информационным ресурсам, в период 2023-2025 годов взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России", - сообщили в ведомстве.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности органов безопасности следственным управлением УМВД России по Новосибирску в отношении молодого человека возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения).