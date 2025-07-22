Жертвами атак по пунктам распределения гуманитарной помощи стали 11 человек, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Не менее 65 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их сведениям, из 65 убитых 21 июля 11 погибли в ходе ударов по пунктам распределения гуманитарной помощи.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, свыше 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с марта, когда ее распределение началось через систему пунктов управляемого Израилем и США фонда.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.

По информации министерства здравоохранения анклава, с 7 октября 2023 года в общей сложности были убиты 59 029 палестинцев.