В ликвидации огня участвуют 345 человек и 16 единиц техники

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области, где из-за жары и гроз установился высокий класс пожарной опасности, за сутки выросла более чем в два раза. На утро вторника она составила 2 134 га, сообщила пресс-служба правительства региона.

Утром в понедельник площадь лесных пожаров составляла 997,6 га.

"На утро 22 июля перешло семь лесных пожаров на площади 2 134 га: три - в Катангском, по одному - в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском районах. По одному возгоранию в Катангском и Киренском районах локализованы на площади 867,3 га. В тушении принимает участие 345 сотрудников лесопожарных формирований, задействовано 16 единиц наземной техники", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе ликвидировали семь возгораний на площади 20,29 га. В тушении задействованы наземные силы и авиация.

С 11 июля и до конца месяца в Иркутской области действует запрет на посещение лесов. Это связано с тем, что установился высокий класс пожарной опасности из-за жары и гроз.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территорию области надвигается холодный воздух. На протяжении ближайшей недели местами ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, холодный атмосферный фронт также принесет локальные ливни с грозами. Ожидаются температуры ниже климатической нормы на 1-4 градуса.