Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который систематически избивал дочь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Ленинский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина с 31 июля 2023 года по 10 февраля 2025 года систематически в состоянии алкогольного опьянения избивал свою дочь 2010 года рождения. Для наказания по малозначительным поводам он использовал электрический провод, бил ее руками, щипал, сдавливал шею и кожу. Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы бабушки потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, органам профилактики преступлений и контроля за соблюдением прав несовершеннолетних внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления. В частности, был установлен недостаточный контроль за условиями жизни и воспитания детей в этой семье. В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту ТАСС уточнили, что в семье трое детей, пострадавшая девочка - старшая.