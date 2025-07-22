Ему было назначено два года лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина отвез в гараж в Новосибирске знакомого и заставил его отрубить себе палец из-за денежного долга, в связи с чем был приговорен к лишению свободы на два года, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина, имея претензии к знакомому, связанные с возвращением долга, встретился с ним на парковке торгового центра. Затем отвез его в гаражный бокс, где передал потерпевшему нож-мачете и предложил тому отрубить себе палец. Должник, испытывая страх, положил руку на стол и ударил оружием, отрубив себе мизинец.

"Кировским районным судом вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.