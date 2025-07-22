По итогам первого полугодия 2025 года показатель вырос на 18%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подростковая преступность в России впервые за последние годы стала расти. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России со ссылкой на данные правовой статистики, отвечая на запрос ТАСС.

"По итогам первого полугодия 2025 года отмечается изменение тенденции последних нескольких лет по снижению подростковой преступности. Их число (преступлений, совершенных подростками - прим. ТАСС) увеличилось на 18% (до 13,8 тыс.), превысив значение предшествующих двух лет", - отметили в Генпрокуратуре. Там не стали конкретизировать, с чем связан рост преступлений несовершеннолетних.

В апреле на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что за последние три года число киберпреступлений с участием подростков до 18 лет выросло в 74 раза. Также, по его словам, появились преступные группы, "арендующие" у подростков аккаунты в мессенджерах для совершения преступлений. Киберпреступления составляют порядка 40% среди всех регистрируемых в России преступлений.

При этом, согласно правовой статистике, доля подростковой преступности не превышает 1,5% среди всех регистрируемых преступлений.