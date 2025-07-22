Его длина составила 450 м

АСТАНА, 22 июля. /ТАСС/. Подземный тоннель длиной 450 метров, прорытый для контрабанды горюче-смазочных материалов (ГСМ), ликвидирован на границе Казахстана и Узбекистана, сообщили в Агентстве финмониторинга Казахстана (АФМ).

"При координации прокуратуры, в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и департамента комитета национальной безопасности [ДКНБ], а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 метров, контрабандная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. "В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны пять граждан Республики Казахстан", - указали в АФМ.

Ранее власти Казахстана заявляли о больших объемах ГСМ, которые контрабандно вывозятся за пределы республики в соседние страны. Власти республики сообщали в конце 2024 года, что ежемесячные объемы серого экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают от 10 тыс. до 45 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-166%.