В лесопожарном центре региона сообщили, что возгорания тушат в основном вручную

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах на севере Красноярского края выросла за сутки на 0,5 га. Тушат возгорания в основном вручную, сообщает лесопожарный центр региона.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода и поручил главам регионов Сибири и Дальнего Востока потушить все лесные пожары к концу недели.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 11:00 (07:00 мск) 22 июля, на территории края действуют 14 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га в Тунгусско-Чунском, Байкитском, Эвенкийском, Таймырском лесничествах. <…> Тушить пожары в основном приходится вручную: разбирать завалы, копать опорные полосы, проводить встречный отжиг. На тушение привлечены авиапожарные ФБУ "Авиалесоохрана". Задымления на севере края нет", - говорится в сообщении.

На утро 21 июля в регионе действовало 14 лесных пожаров на площади 3,9 га.

Пожары на севере региона тушат более 500 авиапожарных. Основная часть возгораний действует в труднодоступных территориях. Причиной возгораний стали грозы. Угроз перехода огня на населенные пункты нет. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в Эвенкийском муниципальном районе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-18 м/с. В крае введен режим ЧС в лесах.