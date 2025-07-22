В Хакасии директора госкомпании подозревают в фиктивном списании лекарств

Фигурант причинил своими противоправными действиями федеральному и региональному бюджету ущерб в размере более 1,4 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Директор и его заместитель государственного бюджетного фармацевтического предприятия в Хакасии "Ресфармация" подозреваются в фиктивном списании до истечения сроков годности лекарств для льготников. Были нарушены права граждан, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по лекарственному обеспечению и директора ГБУ РХ "Ресфармация". Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности). <…> Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По данным ведомства, в период с апреля 2023 года по май 2025 года подозреваемые дали указания подчиненным работникам аптек ГБУ РХ "Ресфармация" о фиктивном списании до истечения сроков годности лекарств тем, кто в них нуждался. "В результате противоправных действий обвиняемых нарушены права граждан, имеющих права на получение лекарственных препаратов в виде государственной социальной помощи. Федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в сумме более 1,4 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Также, по версии следствия, директор учреждения незаконно трудоустроила своего заместителя на несколько должностей в аптеках региона. При этом мужчина свои обязанности не выполнял. "На основании подложных документов фигуранту произведены начисления и незаконно выплачена заработная плата в общей сумме более 250 тыс. рублей. Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению", - добавили в СК.

Директором ГБУ "Ресфармация" в Хакасии является Анна Прижегодская.