В правоохранительных органах сообщили, что обыски идут в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко. Они проводятся у него дома и на рабочем месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что процессуального статуса у Симоненко пока нет.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ФСБ.

Симоненко курирует работу в том числе департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции Брянской области.