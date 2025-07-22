ТАСС: в Омске нашли тело главы группировки лжебанкиров

В правоохранительных органах сообщили, что Станислав Мацелевич был ранее приговорен к 9,5 года колонии

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Тело главы омской группировки лжебанкиров Станислава Мацелевича найдено в роще в Омске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчина ранее был приговорен к 9,5 года за незаконную банковскую деятельность и хищение более 1 млрд рублей.

"Тело нашел прохожий в роще недалеко от лодочной станции в Омске. Предположительно, Мацелевич покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что по факту смерти проводится проверка.

В марте 2020 года Мацелевич был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он и члены его группировки обвинялись в хищении более 1 млрд рублей, принадлежавших ООО "Страховая инвестиционная компания", но суд в приговоре снизил сумму до 585 млн рублей. В апреле 2021 года омский суд приговорил Мацелевича еще к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в организации и руководстве группировкой лжебанкиров, получившей за счет незаконной банковской деятельности около 200 млн рублей. Также суд установил, что он похитил более 580 млн рублей, принадлежавших ООО "Банк Сириус". В совокупности приговоров ему было определено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы.

В феврале 2022 года он вышел на свободу. Уже на следующий год Мацелевич инициировал процедуру своего банкротства. В рамках этого процесса ему, в частности, выставили счет под 2,6 млрд рублей. Также суды приняли решение взыскать с него в общей сложности порядка 2 млрд рублей.