Юрий Карих с 2014 по 2023 год не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Бывший глава города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих, обвиняемый в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями при расселении аварийного жилья, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра города Тулуна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). <…> В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с 2014 по 2023 год Карих не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Кроме того, в 2020 году должностное лицо, выйдя за пределы своих полномочий, обеспечило жильцам 11 домов, ранее признанных аварийными, при этом не пострадавших от подъема грунтовых вод, вызванного дождями, незаконное получение права на предоставление жилых помещений из государственного жилого фонда. В результате чего граждане, жилые помещения которых были утрачены в связи с нахождением на пострадавшей от затопления территории, не были обеспечены жильем", - добавили в СК.

Карих был арестован по решению суда 20 октября 2023 года. В марте 2024-го суд досрочно прекратил его полномочия как главы города.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.