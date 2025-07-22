В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что два года назад злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за незаконную легализацию двух мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские в городе Мурино Ленинградской области задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в техническом пособничестве телефонным мошенникам с Украины. По оперативным данным, при помощи GSM-шлюзов, установленных в квартире фигуранта, были обмануты десятки россиян. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"В задачи молодого человека входило обеспечение бесперебойного функционирования технического оборудования, так называемых GSM-шлюзов, через которые проходили звонки украинских мошенников российским пенсионерам. Технический узел мошенников был оборудован в июне этого года в съемной квартире в городе Мурино, где и был задержан подозреваемый. Несмотря на короткий срок "работы", по оперативным данным, с помощью этого оборудования успели обмануть несколько десятков пожилых людей из различных регионов России", - говорится в сообщении.

В указанном помещении, а также в собственной квартире подозреваемого на Муринской дороге в Красногвардейском районе Петербурга полицейские провели обыски, изъяв 8 GSM-шлюзов, 227 сим-карт, 12 банковских карт и другие вещественные доказательства по уголовному делу.

По данным ГУ МВД, два года назад злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за незаконную легализацию двух мигрантов, которых он зарегистрировал в своей квартире.