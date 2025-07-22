В России две трети наркопреступлений совершается с применением IT

Для распространения и пропаганды запрещенных веществ задействуются социальные сети и мессенджеры, заявил глава МВД Владимир Колокольцев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти две трети всех наркопреступлений в России совершается с применением IT-технологий. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на открытии очередного заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел РФ и Казахстана.

"Почти две трети всех наркопреступлений в России совершается с применением IT-технологий. Для распространения и пропаганды запрещенных веществ задействуются различные социальные сети и мессенджеры. Только за прошлый год заблокировано более 100 тыс. сайтов и отдельных страниц. В текущем - свыше 83 тыс. таких ресурсов", - сказал министр.

Колокольцев отметил, что с учетом актуальности проблемы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. "Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более 10 тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1 300 наркопреступлений", - сообщил Колокольцев.

Кроме того, глава МВД РФ остановился на совместной работе по розыску лиц. "Сотрудничество в сфере разыскной деятельности в формате объединенной коллегии обсуждается впервые. Вместе с тем совместная работа по этой линии носит системный характер", - подчеркнул российский министр. По его словам, между профильными подразделениями налажены тесные связи. Оперативно решаются возникающие служебные вопросы.

"За прошлый год и пять месяцев текущего года российскими органами внутренних дел задержано около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. Так, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, - выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы", - отметил Колокольцев.

По его словам, важным инструментом разыскной работы является межгосударственный информационный банк. "Накоплен значительный опыт совместной организации оперативно-профилактических мероприятий "Розыск". За последние полтора года в ходе их проведения в России задержано 18 лиц в интересах казахстанской полиции", - отметил министр.