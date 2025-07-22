В ДНР и Ярославле задержали пособников спецслужб Украины

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанные готовили теракты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике и Ярославле пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской области пресечена деятельность <…> пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров", - сообщили в ЦОС.

В городе Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

Они заключены под стражу в рамках возбужденных следственными подразделениями территориальных органов безопасности уголовных дел по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Кроме того, отметили в ЦОС, приговором 2-го Западного окружного военного суда к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен задержанный в 2024 году в Липецкой области пособник украинских спецслужб - гражданин РФ, причастный к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих. Он также был завербован через зарубежный интернет-мессенджер.