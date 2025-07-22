Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что за полностью утраченное имущество первой необходимости гражданам выплатят 150 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Более 20 квартир, по предварительным данным, повреждены из-за произошедшего 21 июля взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новороссийске. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

"Предварительно, пострадала 21 квартира, сильно повреждены - 3. Собственникам и жильцам окажем материальную помощь: единовременная выплата - 15 тыс. рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тыс. рублей", - написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что единовременное пособие за погибшего составит 1,5 млн рублей.

Что касается ситуации с перспективой восстановления дома, во вторник ожидается прибытие экспертов из Краснодара для проведения обследования на предмет аварийного состояния, возможности восстановления и дальнейшей эксплуатации. Из поврежденных квартир также расселены в гостиницу три семьи из семи человек.

В понедельник в Новороссийске после взрыва бытового газа загорелись три квартиры в многоэтажном доме, площадь пожара составляла 300 кв. м. Были эвакуированы 25 человек, пожилой мужчина 1929 года рождения погиб. Власти города ввели локальный режим ЧС после ЧП. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.