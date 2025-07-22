В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что Елену Пензу приговорили к 12 годам колонии общего режима

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 12 годам колонии общего режима местную жительницу Елену Пензу, которая переводила денежные средства для финансовой поддержки украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы Елены Пензы. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ. <..> Судом установлено, что в январе и марте 2024 года Пенза, используя мобильное приложение, произвела несколько операций по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка. Эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований. <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Пензе наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области.