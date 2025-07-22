В городе Харцызске задержали россиянина, причастного к подготовке убийства военнослужащего, передаче Украине сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ

ТАСС, 22 июля. ФСБ показала видео задержания в ДНР и Ярославле пособников спецслужб Украины, готовивших теракты.

В городе Харцызске задержали россиянина, причастного к подготовке убийства военнослужащего, передаче Украине сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ. В Ярославле задержали гражданку Украины, собиравшую самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировала совершить на объекте железнодорожной инфраструктуры региона.

Их заключили под стражу в рамках заведенных следственными подразделениями территориальных органов безопасности дел по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (госизмена) УК РФ.

ФСБ также показала кадры задержания в 2024 году в Липецкой области пособника украинских спецслужб, причастного к поджогу пункта сбора гумпомощи для нужд российских военнослужащих.