В США экс-полицейского осудили почти на три года за убийство афроамериканки

Бретту Ханкинсону грозило пожизненное заключение, отметила газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Бывший американский полицейский Бретт Ханкинсон приговорен в США к 33 месяцам тюремного заключения за убийство афроамериканки Брионны Тейлор, которое стало одним из катализаторов масштабных протестов движения Black Lives Matter (BLM) летом 2020 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Он получил приговор несмотря на просьбу министерства юстиции назначить ему один день тюрьмы. В администрации президента США Дональда Трампа, который, как и большинство республиканцев критиковал движение BLM, заявляли, что экс-полицейский и вовсе не должен был становиться фигурантом судебного разбирательства.

Родственники и их адвокаты выразили недоумение тем, что прокуратура в ходе слушаний больше внимания уделила личности осужденного, нежели жертвы. "Никогда в своей адвокатской карьере я не слышал, чтобы прокурор так решительно выступал в защиту осужденного преступника, который был осужден [в ноябре 2024 года] присяжными, заслушавшими все свидетельские показания. Судья говорила о том, что она оказалась в затруднительном положении. Она согласилась с тем, что это выглядело как поворот на 180 градусов [со стороны обвинения]", - сказал адвокат семьи Тейлор Бен Крамп.

Как отмечает издание, Ханкинсону грозило пожизненное заключение. Помимо 33 месяцев лишения свободы он также будет находиться под надзором полиции три года после освобождения. Как подчеркивает газета, министерство юстиции и защита Ханкинсона публично не комментировали приговор. Он стал единственным экс-сотрудником полиции города Луисвилл, осужденным по этому делу.

Убийство Тейлор произошло в марте 2020 года, за несколько недель до того, как полицейский в Миннеаполисе убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Акции протеста начались в Лиусвилле после смерти Тейлор, но после смерти Флойда они охватили всю страну. Протесты сопровождались поджогами, мародерством, их участники активно сносили памятники историческим деятелям, которых считали причастными к притеснениям прав меньшинств. Это вызвало резкую реакцию консервативных американцев, которая продолжается до сих пор при новой администрации республиканцев.