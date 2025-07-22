Готовившая в Ярославле подрыв железной дороги раскаялась в содеянном

Гражданку Украины задержали при изготовлении взрывчатых веществ для осуществления теракта

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Гражданка Украины, задержанная в Ярославле за подготовку подрыва железной дороги, раскаялась в содеянном. Об этом она сказала на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По ее словам, ее куратор предложил заработать и попросил изготовить взрывчатые вещества для проведения теракта на железной дороге. "Попросил сфотографировать переезд. При изготовлении меня задержали правоохранительные органы России и предотвратили попытку теракта. Я искренне раскаиваюсь и прошу прощения. Прошу меня простить", - сказала женщина.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Донецкой Народной Республики, Ярославской области пресечена деятельность <…> пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров. Так, в Харцызске в ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, передаче украинской стороне сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, а также вовлечению пользователей социальных сетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, подрыв которого планировалось совершить на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

Они заключены под стражу в рамках возбужденных следственными подразделениями территориальных органов безопасности уголовных дел по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.