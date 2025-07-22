В пресс-службе СУ СК РФ по области сообщили, что размер штрафа составил 3 млн рублей

ОРЕЛ, 22 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным заведующего кафедрой "Продукты питания животного происхождения" Орловского государственного аграрного университета в получении взяток на общую сумму почти 350 тыс. рублей. Суд оштрафовал мужчину на 3 млн рублей и запретил преподавать в течение трех лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей и запрета заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года", - сказано в сообщении. Уточняется, что завкафедрой признан виновным по ч. 3. ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие и суд установили, что с 2019 по 2022 год мужчина незаконно помогал студентам защищать выпускные квалификационные работы и оказывал влияние на комиссию, принимающую защиту работ, состоявшую из подчиненных преподавателей кафедры. Завкафедрой самостоятельно писал выпускные квалификационные работы, затем они передавались студентам для защиты. "Также мужчина содействовал студентам в сдаче экзаменов, написании отчетов о прохождении учебной практики и получении отметок без ее фактического прохождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего мужчина получил в виде взяток 347 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.