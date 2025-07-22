Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника, пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Задымление произошло в университетском общежитии в Нижнем Новгороде, из здания эвакуировали более 300 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в общежитие НГУ им. Н. И. Лобачевского на проспекте Гагарина наблюдалось сильное задымление в подвале. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 339 человек", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника. От чрезвычайного ведомства было задействовано 41 человек и 11 единиц техники.