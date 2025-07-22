Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сотрудники МВД и ФСБ проводят у него обыски по делу о фортификационных сооружениях.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обстоятельства

Обыски проводятся у вице-губернатора дома и на рабочем месте.

Они идут в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСБ.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 (злоупотребления должностными полномочиями) в отношении Симоненко.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подозреваемым по этому делу проходит директор Управление капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Симоненко задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ущерб по его делу составляет не менее 818,8 млн рублей.

Дела в арбитраже

Брянский арбитражный суд рассматривает ряд исков о признании ничтожными условий контрактов на строительство фортификационных сооружений и возврате денег, следует из документов в картотеке дел суда.

Прокуратура Брянской области требует признать ничтожным части контрактов по строительству фортификационных сооружений, заключенных с компаниями ООО "Водоканал Дубровский" и ООО "Строй-Ком".

Иски также поданы к Управлению капитального строительства Брянской области.

Судом иски рассматриваются в закрытом режиме.

О вице-губернаторе