Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сотрудники МВД и ФСБ проводят у него обыски по делу о фортификационных сооружениях.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстоятельства
- Обыски проводятся у вице-губернатора дома и на рабочем месте.
- Они идут в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье.
- В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФСБ.
- Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 (злоупотребления должностными полномочиями) в отношении Симоненко.
- Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
- Подозреваемым по этому делу проходит директор Управление капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
- Симоненко задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Ущерб по его делу составляет не менее 818,8 млн рублей.
Дела в арбитраже
- Брянский арбитражный суд рассматривает ряд исков о признании ничтожными условий контрактов на строительство фортификационных сооружений и возврате денег, следует из документов в картотеке дел суда.
- Прокуратура Брянской области требует признать ничтожным части контрактов по строительству фортификационных сооружений, заключенных с компаниями ООО "Водоканал Дубровский" и ООО "Строй-Ком".
- Иски также поданы к Управлению капитального строительства Брянской области.
- Судом иски рассматриваются в закрытом режиме.
О вице-губернаторе
- Симоненко курирует работу в том числе департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции региона.