В Москве завели дело на полицейских, передававших информацию Telegram-каналу

В пресс-службе СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, передававших информацию одному из Telegram-каналов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что в рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Кроме того, в настоящее время устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники.