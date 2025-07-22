Полицейские незаконно передавали информацию Telegram-каналу, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственные действия в редакции Telegram-канала Baza cвязаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских, из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обыски в редакции Baza связаны с делом в отношении полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственные действия в редакции продолжаются. Ранее само издание Baza сообщило, что в офис с обысками пришли полицейские. Утром они прошли в квартире главреда Baza Глеба Трифонова, с которым сейчас нет связи.

В то же время Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из каналов мессенджера Telegram.