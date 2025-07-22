СК возбудил дело о превышении должностных полномочий на полицейских, передававших информацию одному из Telegram-каналов. В то же время издание Baza сообщило об обысках в редакции.
ТАСС собрал основное о ситуации.
- Baza сообщила, что правоохранительные органы пришли с обысками в их офис.
- Издание утверждает, что утром полиция и ОМОН также пришли в квартиру главреда Глеба Трифонова, связи с ним нет.
- В издании сообщили, что пока не знают суть претензий полиции.
- Обыски в редакции, как сообщается, связаны с делом о превышении полномочий в отношении полицейских.
- ГСУ СК России по городу Москве возбудило дело о превышении должностных полномочий полицейскими (ст. 286 УК РФ).
- По данным ведомства, в Белгородской области, Красноярском и Краснодарском краях выявили незаконную передачу данных ограниченного доступа, которые позже появлялись в одном из Telegram-каналов.