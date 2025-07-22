В пресс-службе Главной военной прокуратуры России сообщили, что двое приговоренных участвовали в блокировании села Плехово

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет четверых участников вторжения в Курскую область - военнослужащих батальона оперативного предназначения войск национальной гвардии Украины Назара Воличенко и 129-й отдельной бригады территориальной обороны Александра Михаревича, Сергея Ткаченко и Михаила Белова. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Все они признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). По данным следствия, Воличенко и Михаревич в ноябре 2024 года в составе своих подразделений незаконно вторглись на бронетранспортерах "Казак" в Суджанский район Курской области и участвовали в блокировании села Плехово. 23 и 24 ноября они были задержаны российскими военнослужащими.

Ткаченко и Белов вторглись в Курскую область 1 февраля 2025 года в районе села Горналь Суджанского района, заняли позицию возле села Гуево и на следующий день были задержаны российскими военнослужащими.

Суд приговорил Воличенко и Белова к 15 годам лишения свободы, Михаревича и Ткаченко - к 16 годам лишения свободы. Первые три года из срока наказания все четверо проведут в тюрьме.