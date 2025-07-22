На Байкале закрыли востребованный турмаршрут из-за лесного пожара

Также временно недоступно бронирование проживания на мысе Кадильный, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Один из самых популярных туристических маршрутов - Большая Байкальская тропа-1 (ББТ-1) - закрыт в Иркутской области из-за лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" сообщает о временной приостановке выдачи разрешений на посещение маршрута ББТ-1 в связи с высоким классом пожарной опасности и действующим лесным пожаром вблизи данного маршрута. Также временно приостановлено бронирование проживания на мысе Кадильный", - говорится в сообщении.

Большая Байкальская тропа-1 - пеший туристический маршрут, который пролегает вдоль озера Байкал, соединяет поселки Листвянка и Большое Голоустное. Это один из самых популярных турмаршрутов на Байкале.

В Иркутской области, по данным на утро вторника, площадь лесных пожаров составила 2 134 га, за сутки она выросла более чем в два раза. С 11 июля и до конца месяца в регионе действует запрет на посещение лесов. Это связано с тем, что установился высокий класс пожарной опасности из-за жары и гроз.