Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что еще трое пострадали

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя погибли и еще трое ранены при атаке украинского дрона на частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Голопристанском округе дрон ВСУ атаковал частный автобус. По предварительным данным, погибли три человека. Еще три мирных жителя пострадали и находятся в тяжелом состоянии, все доставлены в Скадовскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что всего за сутки в Херсонской области из-за агрессии ВСУ погибли три человека и семеро пострадали.

"В селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль. Пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ. Еще один террористический удар по гражданскому автомобилю враг нанес в Новой Каховке. Ранены два человека, они доставлены в местную больницу", - уточнил Сальдо.