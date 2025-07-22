В правоохранительных органах сообщили, что также подозреваемым по этому уголовному делу проходит директор Управления капитального строительства региона Евгений Жура

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области с использованием своего служебного положения в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства.

Также подозреваемым по этому уголовному делу проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Как пояснил представитель правоохранительных органов, Симоненко, являясь замгубернатора и отвечая за организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в регионе, осуществлял координацию работы департамента строительства Брянской области, который распределял выделенные региону более 1,4 млрд рублей на строительство фортификационных сооружений на территории Брянской области. Ему подчинялось государственное казенное учреждение "Управление капитального ремонта" во главе с Евгением Журой, которое было наделено полномочиями по заключению контрактов и приемке выполненных работ. "Установлено, что Симоненко, Жура и их соучастники, зная о том, что подрядчиком работы по строительству фортификации выполнены не в полном объеме, злоупотребляя положением, осуществили его приемку, чем нанесли материальный ущерб бюджету", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, Симоненко задержали. Собеседник агентства уточнил, что "затем его доставят в Москву, где изберут меру пресечения".

С раннего утра по месту жительства и в рабочем кабинете чиновника прошли обыски. В отношении Симоненко и начальника областного управления капитального строительства Евгения Журы возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Украиной районах. Сумма ущерба от их действий превышает 818 млн рублей.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ФСБ.

Симоненко курирует работу в том числе департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции области.