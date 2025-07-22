Речь идет о более чем 170 человек, ненайденными остаются три человека

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Техаса обнаружили почти всех из более чем 170 пропавших без вести в ходе масштабного наводнения на территории штата, большинство из них находится в безопасности. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судью округа Керр Роба Келли.

"Большинство [пропавших] были туристами, которые приехали в город, а затем уехали и вернулись домой, не сообщив о месте своего пребывания", - сказал Келли.

Из списка пропавших без вести ненайденными до сих пор остаются три человека.

Ранее власти штата сообщали, что число жертв наводнения достигло минимум 135 человек, большинство из них погибли в округе Керр. 6 июля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на территории округа.

Крупное наводнение на юге США началось 4 июля. В последний раз наводнение такого масштаба произошло в стране в сентябре 2024 года, тогда из-за урагана из берегов вышли реки во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, погибли более 230 человек. Американские СМИ со ссылкой на очевидцев удара стихии в Техасе пишут, что они не получали предупреждений о надвигавшейся ЧС, в то же время в Белом доме заявляют, что Национальная метеорологическая служба своевременно предупредила об угрозе наводнения.