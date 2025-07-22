Суд обязал осужденных возместить ущерб на сумму более 23 млн рублей

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор восьмерым участникам группировки риелторов, которые похитили более 23 млн рублей из средств материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил заместителю председателя кооператива наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, одной из соучастниц - три года лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Остальным членам группы суд определил наказание в виде лишения свободы условно на срок от одного года семи месяцев до двух лет шести месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля 2019 года по июнь 2020 года заместитель председателя потребительского кооператива и семь риелторов заключали с гражданами с сертификатами на маткапитал фиктивные гражданско-правовые сделки для реализации этих средств. В результате пенсионный фонд перечислял кооперативу деньги для погашения несуществующих займов. Было совершено 51 хищение на сумму более 23 млн рублей. Суд обязал осужденных возместить нанесенный ущерб.