Николай Симоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба по уголовному делу в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений, составила не менее 818,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены. В условиях проведения СВО это к тому же ухудшило обороноспособность границ государства и защиту населения", - сказал собеседник агентства

Симоненко курирует работу в том числе департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции области. Ранее стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.