На Николая Симоненко завели дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 10 лет грозит вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах в отношении Симоненко, сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.