Губернатор региона Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина, получивший ранения в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка Валуйского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось", - написал он.

Ранее глава региона сообщал, что в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник нанес удар по автомобилю. Были ранены двое мужчин, состояние одного из них медиками оценивалось как тяжелое. Состояние второго оценивалось как средней степени тяжести.

Гладков выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.