Пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщила, что задержанные планировали получить украинское гражданство

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Двое жителей Хабаровского края, подозреваемые в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, задержаны в Татарстане. Они планировали получить украинское гражданство и участвовали в подготовке диверсий на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Татарстану.

"Фигуранты дела с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые получили от представителя ГУР координаты тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и составные части самодельного взрывного устройства для совершения террористического акта на территории России.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).