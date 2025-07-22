Ярослав Черняк участвовал в деятельности террористической организации на территории ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника нацбатальона "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Ярослава Черняка к 13 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"23 июля 2024 г. Черняк добровольно вступил в состав запрещенной террористической организации "Айдар" и убыл к месту временной дислокации подразделения в г. Дружковка Константиновского района ДНР, после чего 24 июля того же года был назначен на должность стрелка-санитара, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие и боеприпасы. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2024 году фигурант участвовал в деятельности террористической организации на территории ДНР. В августе 2024 года он принимал участие в боевых действиях.

В его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.