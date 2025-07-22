В правительстве ЛНР сообщили, что в числе пострадавших пожилая женщина

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Трое жителей Лисичанска Луганской Народной Республики, в том числе пожилая женщина, получили ранения при атаках БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Пожилая женщина получила минно-взрывную травму у себя во дворе. БПЛА сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома. Еще двое горожан госпитализированы в больницу после удара беспилотника по гражданскому автомобилю, передвигавшемуся по дороге в районе улицы Первомайская", - сказано в сообщении.