Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что БПЛА атаковали автомобиль

БРЯНСК, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе по автомобилю в селе Бровничи Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

"ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Бровничи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.