В лагере Ульяновской области пять отдыхающих детей заразились кишечной инфекцией

Специалисты организовали медицинское наблюдение, взяли пробы воды, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды

УЛЬЯНОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Кишечная инфекция выявлена у пяти детей, отдыхающих в лагере "Смарт" в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону, опубликованном в группе во "ВКонтакте".

"В связи с поступлением 21 июля экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей, отдыхающих в лагере "Смарт", управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования", - отмечается в сообщении.

Специалисты организовали медицинское наблюдение, отобрали пробы воды, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды. Пробы направлены в аккредитованную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области. Кроме того, было проведено лабораторное обследование заразившихся, а также сотрудников пищеблока и лагеря.

Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.