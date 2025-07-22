СБУ ранее задержала сотрудника бюро, которого обвинили в сборе данных украинских силовиков и других граждан, а также передаче другой стороне информации ограниченного доступа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева арестовал до 20 сентября без права внесения залога задержанного накануне сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Сергея Гусарова, его обвиняют в государственной измене. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках масштабных обысков в НАБУ задержала сотрудника бюро, которого обвинили в сборе данных украинских силовиков и других граждан, а также передаче другой стороне информации ограниченного доступа. СБУ не называла имени задержанного, однако отмечала, что это сотрудник центрального аппарата НАБУ, который работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2".

По информации издания "Общественное. Новости", речь идет именно о Гусарове, которого суд во вторник заключил под стражу. Гусаров заявил в суде, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить доступ к своему телефону, а также пройти полиграф.

Как отмечает издание, адвокат Гусарова просил о домашнем аресте, но суд не удовлетворил его ходатайство.

Ситуация вокруг НАБУ

21 июля СБУ на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. СБУ сообщила о задержании руководителя межрегионального управления детективов ведомства Руслана Магомедрасулова и заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федору Христенко. Государственное бюро расследований предъявило трем сотрудникам НАБУ обвинения в совершении ДТП. Позднее СБУ задержала также и самого Гусарова.

В НАБУ указали, что обыски проводятся без санкции суда, в отношении Магомедрасулова применили силу, хотя он не оказывал сопротивления. СБУ пришла с проверкой и в САП.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. Ожидается, что во вторник в Раде будет голосование за поправки в закон, которые фактически уничтожат независимость антикоррупционных ведомств Украины. В НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины уже призвали депутатов воздержаться от голосования по законопроекту.