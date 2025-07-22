Пресс-служба УМВД России по области сообщила, что деньги 18-летняя жительница сняла со счетов родителей

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Мошенники в Омске, представившиеся службой доставки цветов, похитили у 18-летней жительницы Омска и ее родителей 2,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

"18-летняя студентка перевела мошенникам 2,9 млн рублей. Все началось со звонка "курьера цветочного салона". Он сообщил об оформленном на ее имя букете. Под предлогом подтверждения доставки запросил СМС-код", - сообщили в пресс-службе.

После этого с девушкой связался "сотрудник Роскомнадзора". Он сообщил ей, что мошенники оформили от ее имени доверенность на иноагента и пытались взять кредит в 500 тыс. рублей для перевода на счет фонда помощи Украине. По его указанию, студентка сняла почти 1,7 млн рублей со счетов родителей и передала их сообщнику мошенников.

Злоумышленники контролировали каждый шаг жертвы и заставили ее под камеру телефона провести обыск квартиры. В столе отца девушка нашла еще 1,2 млн рублей, которые также передала мошенникам. Пропажа вскрылась только вечером, после чего студентка во всем призналась отцу.