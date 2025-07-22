Процессуальный статус Глеба Трифонова не определен, отметил его адвокат Алексей Михальчик

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК задержали главного редактора Baza Глеба Трифонова, это связано с возбужденным ранее делом о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

"Как мне удалось узнать, Трифонов задержан. В настоящий момент его процессуальный статус не определен. Дело ведет СК по ЦАО Москвы. Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал СК официально", - сказал защитник.

По словам Михальчика с момента задержания его подзащитного прошло уже "довольно много времени". "Это больше установленных законом трех часов. Поэтому мы считаем его задержание незаконным. Я в настоящее время делаю все возможное, чтобы выйти на контакт с Трифоновым и оказать ему правовую помощь", - сказал защитник.